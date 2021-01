‘Live – Non è la D’Urso’, Guenda Goria e Filippo Nardi chiariscono cosa c’è stato (davvero) tra di loro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Hanno fatto decisamente discutere le immagini paparazzate di Guenda Goria e Filippo Nardi: nell’ultimo numero di Chi in edicola lo scorso mercoledì, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono stati immortalati in compagnia l’uno dell’altra, a passeggio tranquilli per le strade di Milano. Un legame curioso considerando che proprio Nardi è stato protagonista a più riprese di uscite infelici e battute discutibili contro Maria Teresa Ruta, madre di Guenda: i due, infatti, erano stati protagonisti di uno scontro nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso insieme a Amedeo Goria e i rapporti non erano sembrati così distesi. Subito dopo la pubblicazione delle foto, entrambi si sono giustificati spiegando che i paparazzi li avevano sorpresi durante un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Hanno fatto decisamente discutere le immagini paparazzate di: nell’ultimo numero di Chi in edicola lo scorso mercoledì, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono stati immortalati in compagnia l’uno dell’altra, a passeggio tranquilli per le strade di Milano. Un legame curioso considerando che proprioprotagonista a più riprese di uscite infelici e battute discutibili contro Maria Teresa Ruta, madre di: i due, infatti, erano stati protagonisti di uno scontro nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso insieme a Amedeoe i rapporti non erano sembrati così distesi. Subito dopo la pubblicazione delle foto, entrambi si sono giustificati spiegando che i paparazzi li avevano sorpresi durante un ...

