‘Live – Non è la D’Urso’, faccia a faccia tra Jacopo e Nicoló Zenga che rivela: “Walter Zenga mi ha chiesto se avevo mai pensato di cambiare cognome!” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Già ieri pomeriggio si era tornato a parlare a Domenica Live di Andrea Zenga e del travagliato rapporto con il padre Walter Zenga: il concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato all’interno del programma, in più riprese e senza livore, di un legame inesistente con il padre, ricevendo grandi complimenti per la compostezza delle sue confessioni, un racconto che era stato esente da giudizi e nel quale il giovane aveva più volte puntualizzato di non voler recriminare nulla all’ex Campione. Tuttavia, se il fratello Nicolò ha confermato indubbiamente la versione di Andrea, Jacopo, il fratellastro del gieffino nato dal matrimonio precedente del calciatore, ha voluto difendere il padre, insieme alla madre Elvira Carfagna. I due fratelli si sono poi ritrovati in un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Già ieri pomeriggio si era tornato a parlare a Domenica Live di Andreae del travagliato rapporto con il padre: il concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato all’interno del programma, in più riprese e senza livore, di un legame inesistente con il padre, ricevendo grandi complimenti per la compostezza delle sue confessioni, un racconto che era stato esente da giudizi e nel quale il giovane aveva più volte puntualizzato di non voler recriminare nulla all’ex Campione. Tuttavia, se il fratello Nicolò ha confermato indubbiamente la versione di Andrea,, il fratellastro del gieffino nato dal matrimonio precedente del calciatore, ha voluto difendere il padre, insieme alla madre Elvira Carfagna. I due fratelli si sono poi ritrovati in un ...

