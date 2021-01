Live Non è la D’Urso, Alessandra Mussolini dichiara: “Basta con la Politica” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel corso del programma di Canale 5, Live Non è la D’Urso, Alessandra Mussolini ha dichiarato ufficialmente il suo addio alla Politica FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Durante il talk show di Canale 5, Live Non è la D’Urso, Alessandra Mussolini ha annunciato il suo addio ufficiale alla Politica. “Mai più Politica, Basta. Non è che cambio vita, è la vita che cambia me. Non voglio mettermi paletti e fare programmi, voglio vivere alla giornata. Come va va”, ha precisato la Mussolini. Riguardiamo con Alessandra Mussolini le foto della sua famiglia: quelle con mamma Maria Scicolone e con zia Sophia ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel corso del programma di Canale 5,Non è lahato ufficialmente il suo addio allaFILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Durante il talk show di Canale 5,Non è laha annunciato il suo addio ufficiale alla. “Mai più. Non è che cambio vita, è la vita che cambia me. Non voglio mettermi paletti e fare programmi, voglio vivere alla giornata. Come va va”, ha precisato la. Riguardiamo conle foto della sua famiglia: quelle con mamma Maria Scicolone e con zia Sophia ...

acmilan : The Rossonere are in action soon. Don’t miss it, Live on the app! ?? - juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @carmelitadurso conduce un nuovo appuntamento con @LiveNoneladUrso… - DeeaDiamond : RT @ItaliaCam4: ?? Non perdetevi le live di @DeeaDiamond ?? - M1NHOWRLD : RT @hjstbz: ok per alcunx di voi 1M di persone che guardano una live possono non significare un cazzo perché siete abituatx ma nel caso di… -