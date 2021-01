LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi lunedì 25 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di lunedì 25 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 25 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE vaccinati A oggi IN Italia: 1.370.449 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di25. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALEIN: 1.370.449 Di seguito iperd’sino ad ...

rtl1025 : ?? 'Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l'Italia sia più penalizzata di… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. - giomo2 : RT @fanpage: Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE - Italia, i vaccini aggiornati ad oggi lunedì 25 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA Sportface.it Vaccino Covid, da oggi priorità ai richiami

Vaccino Covid, Pfizer: "Forniture a regime da settimana prossima" "Le dosi a disposizione - ha proseguito - saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previ ...

Live! Non è la d’Urso, Zaia: “Produciamo noi il vaccino”

L’apertura della puntata di Live! Non è la d’Urso è stata dedicata a uno dei temi di attualità più importanti degli ultimi giorni, ovvero quello dei vaccini. Ospite di Barbara d’Urso, in collegamento, ...

Vaccino Covid, Pfizer: "Forniture a regime da settimana prossima" "Le dosi a disposizione - ha proseguito - saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previ ...L’apertura della puntata di Live! Non è la d’Urso è stata dedicata a uno dei temi di attualità più importanti degli ultimi giorni, ovvero quello dei vaccini. Ospite di Barbara d’Urso, in collegamento, ...