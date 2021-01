LIVE – Como-Renate 2-1, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di lunedì 25 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Como-Renate, big match valido per la ventesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Sfida di alta classifica tra la prima e la seconda forza del campionato distanziate da soli due punti. Il Como dopo aver vinto le ultime 5 partite cerca il sorpasso sul Renate. Calcio d’inizio alle ore 21 di lunedì 25 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Como: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Solini, Iovine; Bellemo, H’Maidat; Cicconi, Gatto, Terrani; Gabrielloni. Renate: Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Lakti, Kabashi, Rada, Anghileri; Galuppini, Marano; Maistrello. AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladi, big match valido per la ventesima giornata delA di. Sfida di alta classifica tra la prima e la seconda forza del campionato distanziate da soli due punti. Ildopo aver vinto le ultime 5 partite cerca il sorpasso sul. Calcio d’inizio alle ore 21 di lunedì 25 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Solini, Iovine; Bellemo, H’Maidat; Cicconi, Gatto, Terrani; Gabrielloni.: Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Lakti, Kabashi, Rada, Anghileri; Galuppini, Marano; Maistrello. AGGIORNA ...

