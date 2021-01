L’Italia rischia l’esclusione dalle Olimpiadi | atleti senza inno né bandiere Conto alla rovescia per salvare la faccia

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sembra davvero incredibile ma si va versodaldi Tokyo la prossima estate. Sempre che i Giochi si tengano, data l’emergenza planetaria dovutapandemia di Covid. È questa infatti, la decisione del Cio – il Comitato olimpico internazionale – che l’organizzazione stessa ufficializzerà dopodomani mercoledì 27 gennaio. Serve subito un decretoun decreto legge in 24 ore che risolva la questione dell’autonomia del Coni la figuraccia sarà globale. Glicome Federica Pellegrini o Gregorio Paltrinieri, giusto per citarne due, potranno gareggiare solo comeindipendenti. Andranno cioè in garabandiera enazionale. Una cosa del genere, ...