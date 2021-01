L’Italia rischia l’esclusione dalle Olimpiadi: a Tokyo 2020 atleti senza inno e bandiera. Serve un decreto entro mercoledì per evitare il peggio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Italia esclusa dalle Olimpiadi: atleti senza inno e bandiera L’Italia potrebbe essere esclusa dalle Olimpiadi in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto 2021 con gli atleti azzurri che parteciperebbero alla competizione da indipendenti, quindi senza inno e bandiera. Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe il Cio, la cui decisione verrà ufficializzata mercoledì 27 gennaio alle ore 17,30, sarebbe intenzionato a sospendere il Coni per via della sua mancata autonomia. Dopo la riforma dello Sport emanata dal primo governo Conte, infatti, il Coni è stato privato di parte della sua autonomia, una situazione che il Cio ha chiesto più ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Italia esclusapotrebbe essere esclusain programma adal 23 luglio all’8 agosto 2021 con gliazzurri che parteciperebbero alla competizione da indipendenti, quindi. Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe il Cio, la cui decisione verrà ufficializzata27 gennaio alle ore 17,30, sarebbe intenzionato a sospendere il Coni per via della sua mancata autonomia. Dopo la riforma dello Sport emanata dal primo governo Conte, infatti, il Coni è stato privato di parte della sua autonomia, una situazione che il Cio ha chiesto più ...

DantiNicola : Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Ital… - gennaromigliore : A causa di una violazione della carta olimpica commessa durante il Conte I nella riforma Salvini-Spadafora che nega… - marcodimaio : L’Italia rischia di rimanere fuori dalle #Olimpiadi per mancanza di un decreto che ci adegui ai parametri dello spo… - aranciaverde : RT @giovannigaliot3: @GiorgiaMeloni L'Italia rischia esclusione dalle olimpiade grazie a un testo di legge quando era al governo salvini. T… - pierda17 : RT @ultimenotizie: #Salvini: “L’Italia non può non veder sventolare la sua Bandiera ai prossimi Giochi Olimpici! Evviva lo Sport libero e p… -

