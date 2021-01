L’Italia alle Olimpiadi senza bandiera: il Coni conferma le indiscrezioni, pronta la sospensione per il nostro Paese (Di lunedì 25 gennaio 2021) La data fissata è quella del 27 gennaio. Solo allora il Comitato olimpico internazionale, durante l’incontro del suo esecutivo a Tokyo, si esprimerà ufficialmente sul caso delL’Italia. Secondo la Repubblica, però, il Cio avrebbe già deciso: il Coni sarà sospeso. Un’indiscrezione confermata dallo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano a Open. Gli atleti azzurri gareggeranno quindi alle prossime Olimpiadi senza bandiera e come sportivi indipendenti. Una figuraccia per L’Italia che si va così ad aggiungere, insieme a Russia e Bielorussia, alla lista dei Paesi sospesi dal Cio. Non solo. Una sospensione comporterebbe anche uno stop ai finanziamenti con un impatto diretto sull’organizzazione di Giochi olimpici di Milano-Cortina del ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) La data fissata è quella del 27 gennaio. Solo allora il Comitato olimpico internazionale, durante l’incontro del suo esecutivo a Tokyo, si esprimerà ufficialmente sul caso del. Secondo la Repubblica, però, il Cio avrebbe già deciso: ilsarà sospeso. Un’indiscrezioneta dallo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano a Open. Gli atleti azzurri gareggeranno quindiprossimee come sportivi indipendenti. Una figuraccia perche si va così ad aggiungere, insieme a Russia e Bielorussia, alla lista dei Paesi sospesi dal Cio. Non solo. Unacomporterebbe anche uno stop ai finanziamenti con un impatto diretto sull’organizzazione di Giochi olimpici di Milano-Cortina del ...

FBiasin : 'Il Cio sanzionerà l’Italia. Gli azzurri non potranno prendere parte con la loro bandiera alle #Olimpiadi' (Repubbl… - capuanogio : ?????? Secondo #Repubblica il #CIO ha fatto la scelta e mercoledì annuncerà che l’#Italia non può prendere parte con… - nzingaretti : 5 anni fa il rapimento di #GiulioRegeni. Ci uniamo all’appello con cui oggi il presidente Mattarella ha ribadito i… - LauraGrimi : RT @juventusfans: Il #CIO sanzionerà l’#Italia. Gli #azzurri non potranno prendere parte con la loro bandiera alle #Olimpiadi. [Repubblica] - MariaAversano1 : RT @antondepierro: Un altro regalo leghista.Per far comprendere quanto tengano all'Italia e agli italiani.2 anni fa fu cancellata l'autonom… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia alle 'MEDIA HOUSE' La trasformazione digitale dei modelli di business Fortune Italia