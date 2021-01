L’Isola dei Famosi 2021: ecco quale famoso personaggio potrebbe sbarcare in Honduras (Di lunedì 25 gennaio 2021) Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione delL’Isola dei Famosi 2021 e già iniziano a trapelare notizie sul cast, l’ultima delle quali vorrebbe Giovanni Ciacci come prossimo naufrago. A riportare l’indiscrezione ci avrebbe pensato Giornalettismo, sottolineando che il guru di moda Giovanni Ciacci avrebbe deciso di rescindere il contratto con Ogni Mattina in vista del reality. Sul sito leggiamo: Ore movimentate per Giovanni Ciacci. Notizia di poco fa: Ciacci avrebbe chiesto di rescindere il contratto con “Ogni Mattina” perché per lui sarebbe pronto un ricco contratto per sbarcare come prossimo naufrago alL’Isola dei Famosi, di Ilary Blasi. fonte: giornalettismo.com Il sito aggiunge succulenti particolari anche sul post Isola di Giovanni Ciacci: Nel contratto ... Leggi su trendit (Di lunedì 25 gennaio 2021) Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione deldeie già iniziano a trapelare notizie sul cast, l’ultima delle quali vorrebbe Giovanni Ciacci come prossimo naufrago. A riportare l’indiscrezione ci avrebbe pensato Giornalettismo, sottolineando che il guru di moda Giovanni Ciacci avrebbe deciso di rescindere il contratto con Ogni Mattina in vista del reality. Sul sito leggiamo: Ore movimentate per Giovanni Ciacci. Notizia di poco fa: Ciacci avrebbe chiesto di rescindere il contratto con “Ogni Mattina” perché per lui sarebbe pronto un ricco contratto percome prossimo naufrago aldei, di Ilary Blasi. fonte: giornalettismo.com Il sito aggiunge succulenti particolari anche sul post Isola di Giovanni Ciacci: Nel contratto ...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - NewsPadania : RT @TamburiTIP: 600 milioni per l'isola dei famosi di @TamburiTIP via @L_Economia - marcogy : RT @TamburiTIP: 600 milioni per l'isola dei famosi di @TamburiTIP via @L_Economia - sognorossonero : RT @TamburiTIP: 600 milioni per l'isola dei famosi di @TamburiTIP via @L_Economia - TamburiTIP : 600 milioni per l'isola dei famosi di @TamburiTIP via @L_Economia -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Roma, la cultura non Isola. E' Procida la “Capitale Italiana della Cultura 2022” l'eco di caserta