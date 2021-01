Lisa Simpson, presidente Usa, ha anticipato nel 2000 il look per il giuramento di Kamala Harris (Di lunedì 25 gennaio 2021) I fan più accaniti dei Simpson, e in particolar modo della piccola Lisa Simpson, devono avere avuto una sorta di déjà-vu quando la scorsa settimana Kamala Harris si è presentata per il suo giuramento in quel di Washington DC in abito e cappotto viola con tanto di collana di perle al collo. Già, perché come è accaduto con un'ormai innumerabile serie di eventi degli ultimi anni, anche in questo caso Matt Groening, la mente e la penna dietro i Simpson, aveva a quanto pare previsto tutto: risale infatti al 2000 un episodio della celebre serie animata (intitolato Bart in the future) in cui possiamo vedere una neoeletta presidente degli Stati Uniti Lisa Simpson presentarsi in conferenza stampa con una tenuta ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) I fan più accaniti dei, e in particolar modo della piccola, devono avere avuto una sorta di déjà-vu quando la scorsa settimanasi è presentata per il suoin quel di Washington DC in abito e cappotto viola con tanto di collana di perle al collo. Già, perché come è accaduto con un'ormai innumerabile serie di eventi degli ultimi anni, anche in questo caso Matt Groening, la mente e la penna dietro i, aveva a quanto pare previsto tutto: risale infatti alun episodio della celebre serie animata (intitolato Bart in the future) in cui possiamo vedere una neoelettadegli Stati Unitipresentarsi in conferenza stampa con una tenuta ...

luky_s_world : Penso che il mio spirito guida sia Lisa Simpson - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (23:15) I Simpson - Lisa la veterinaria (Cartoni) #StaseraInTV 23/01/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #Italia1 - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT I Simpsons colpiscono ancora: la vicepresidente all’Inauguration Day era vestita come Lisa Presid… - massimolivier : RT @VirginRadioIT: I Simpsons colpiscono ancora: la vicepresidente all’Inauguration Day era vestita come Lisa Presidente in una puntata del… - rcggames : ??QUIZ RCG?? 4. Come si chiama la moglie di Homer Simpson? a. Marge b. Lisa c. Maggie -

Ultime Notizie dalla rete : Lisa Simpson Lisa Simpson ha anticipato nel 2000 il look per il giuramento di Kamala Harris. E non solo GQ Italia I Simpson l’hanno predetto anche questa volta: ennesima coincidenza

L'ultima immagine sul parallelismo tra Lisa Simpson e un politico sta lasciando tutti a bocca aperta. Un'altra coincidenza lascia a bocca aperta i fan ...

I Simpson avevano previsto la vicepresidenza di Kamala Harris?

Un vecchio episodio de I Simpson avrebbe previsto la recente ascesa alla vicepresidenza dell'ex-senatrice Kamala Harris, almeno per quanto riguarda l'outfit indossato da Lisa. Un vecchio episodio de I ...

L'ultima immagine sul parallelismo tra Lisa Simpson e un politico sta lasciando tutti a bocca aperta. Un'altra coincidenza lascia a bocca aperta i fan ...Un vecchio episodio de I Simpson avrebbe previsto la recente ascesa alla vicepresidenza dell'ex-senatrice Kamala Harris, almeno per quanto riguarda l'outfit indossato da Lisa. Un vecchio episodio de I ...