L' ira di Arcuri | ' Le aziende trattano i Paesi come poveracci'

(Di lunedì 25 gennaio 2021) "Stanno trattando i 27europeidei" dice il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico, a 'Live non è la D'Urso' su Canale5. "Togliamoci dalla testa che ...

Noiconsalvini : 'GOVERNO ZITTO SULL'ARRESTO DI UN MEMBRO DELLO STAFF DI ARCURI'. SCOPPIA L'IRA DI SALVINI - globalistIT : - moriggi : RT @LegaSalvini: 'GOVERNO ZITTO SULL'ARRESTO DI UN MEMBRO DELLO STAFF DI ARCURI'. SCOPPIA L'IRA DI #SALVINI - banzaisolaro : RT @Noiconsalvini: 'GOVERNO ZITTO SULL'ARRESTO DI UN MEMBRO DELLO STAFF DI ARCURI'. SCOPPIA L'IRA DI SALVINI - _Fumagalli : RT @Noiconsalvini: 'GOVERNO ZITTO SULL'ARRESTO DI UN MEMBRO DELLO STAFF DI ARCURI'. SCOPPIA L'IRA DI SALVINI -

Ultime Notizie dalla rete : ira Arcuri

ilGiornale.it

"Stanno trattando i 27 Paesi europei come dei poveracci" dice il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, a 'Live non è la D’Urso' su Canale5. "Togliamoci dalla testa che ...Le campagne di vaccinazione in tutta Europa rallentano e Bruxelles si mostra impotente dinnanzi ai tagli delle forniture delle case farmaceutiche. Conseguenze su PIL e lavoro.