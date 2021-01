Liga, l’Athletic Bilbao chiude la 20° giornata: eclissato il Getafe, quarto successo per Marcelino. La classifica aggiornata (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Athletic Bilbao batte 5-1 il Getafe.La squadra allenata da Marcelino ha sconfitto la compagine madrilena nel posticipo di Liga valido per il 20 turno. Il solito Raul Garcia e Alex Berenguer - vecchia conoscenza della Serie A - sono stati tra i protagonisti assoluti della gara, con tre gol che - insieme a quelli siglati da Yeray e De Marcos - hanno permesso alla franchigia basca di balzare al nono posto della classifica, a soli tre punti dal Real Betis.Di seguito la classifica aggiornata.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="23" Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Athleticbatte 5-1 il.La squadra allenata daha sconfitto la compagine madrilena nel posticipo divalido per il 20 turno. Il solito Raul Garcia e Alex Berenguer - vecchia conoscenza della Serie A - sono stati tra i protagonisti assoluti della gara, con tre gol che - insieme a quelli siglati da Yeray e De Marcos - hanno permesso alla franchigia basca di balzare al nono posto della, a soli tre punti dal Real Betis.Di seguito laag.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="23"

Mediagol : #Liga, l'Athletic Bilbao chiude la 20° giornata: eclissato il Getafe, quarto successo per Marcelino. La classifica… - sportli26181512 : Athletic Bilbao-Getafe 5-1: Gara ricca di reti quella nel match della ventesima giornata della Liga spagnola. L'Ath… - planetwin365ita : Anche la #Spagna ha il suo #MondayNight! ???? L'Athletic Bilbao arriva carico come non mai al match con il #Getafe do… - RivistaUndici : Il declino della Liga: un tempo era il laboratorio tattico più interessante d'Europa, con l'Athletic di Bielsa, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga l’Athletic Calcio Estero DAZN, 16a Giornata La Liga Spagnola (29 - 31 Dicembre) Digital-Sat News