Liberi di contagiare Durante il fine settimana le forze dell’ordine hanno denunciato 61 positivi per aver violato l’obbligo della quarantena

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Proseguono in tutta Italia i controlli anti-Covid dellelo scorso, secondo quanto riferisce il Viminale, sono state controllate 169.681 persone (81.281 sabato e 88.400 domenica) 61 di queste (34 il 24 gennaio e 27 il 23 gennaio) sono state denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone inperché risultate positive al virus Covid. L'articolo LA NOTIZIA.