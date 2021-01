Liberi come il jazz. Contro la "cancel culture" applicata agli Aristogatti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Confesso. Gli Aristogatti è uno dei primi cartoni che ho fatto vedere ai miei figli. La parte in cui Scat Cat e la sua band si scatenano cantando “Tutti quanti voglion fare il jazz” ci ha regalato momenti di ilarità assoluta. Mai avrei pensato che in quelle scene così divertenti e poetiche potesse annidarsi il germe del razzismo. Eppure così è, stando al parere di un panel di esperti che ha raccomandato alla Disney di bloccare il cartone nella sezione dedicata ai bambini della piattaforma di streaming. L’accusa – in comune con altri classici come Dumbo e Peter Pan – è di veicolare “stereotipi dannosi” e di non essere “rappresentativo di un pubblico globale”. Nel caso degli Aristogatti, il torto da sanare è verso le popolazioni asiatiche, che potrebbero sentirsi offese per il modo in cui è stato rappresentato Shun Gon, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Confesso. Gliè uno dei primi cartoni che ho fatto vedere ai miei figli. La parte in cui Scat Cat e la sua band si scatenano cantando “Tutti quanti voglion fare il” ci ha regalato momenti di ilarità assoluta. Mai avrei pensato che in quelle scene così divertenti e poetiche potesse annidarsi il germe del razzismo. Eppure così è, stando al parere di un panel di esperti che ha raccomandato alla Disney di bloccare il cartone nella sezione dedicata ai bambini della piattaforma di streaming. L’accusa – in comune con altri classiciDumbo e Peter Pan – è di veicolare “stereotipi dannosi” e di non essere “rappresentativo di un pubblico globale”. Nel caso degli, il torto da sanare è verso le popolazioni asiatiche, che potrebbero sentirsi offese per il modo in cui è stato rappresentato Shun Gon, ...

Per fortuna, consapevolezza e leggerezza possono ancora andare insieme, così come storia e poesia. In difesa di Peter Pan, Dumbo e i classici Disney accusati di razzismo ...

