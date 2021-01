L'ex portavoce si Trump si candida a governatrice dell'Arkansas (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo aver fatto danni alla Casa Bianca pensano bene a farli anche altrove: l'ex portavoce di Donald Trump e tra i suoi più stretti collaboratori, Sarah Huckabee Sanders, si candiderà all'incarico di ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo aver fatto danni alla Casa Bianca pensano bene a farli anche altrove: l'exdi Donalde tra i suoi più stretti collaboratori, Sarah Huckabee Sanders, si candiderà all'incarico di ...

globalistIT : Evidentemente i guasti fatti alla Casa Bianca non bastavano - liliaragnar : biden vuole mettere l'immagine di Harriet Tubman, eroina icona della lotta alla schiavitu', sulla banconota da 20 d… - minomazz : L'ex portavoce di Trump si candida come trumpiana e definisce chi governa oggi 'estrema sinistra'. Questo è quel ch… - Tiziana72171325 : @matteosalvinimi Matteo fatevi portavoce degli anticorpi monoclonali come si è curato Trump. Insistete su questo tema altroché vaccini - michelabaggini : @Agenzia_Ansa Spiacevole? Disappunto? Gli insulti di @alanfriedmanit non sono che la punta dell’isberg di una camp… -