L'Eredità, per il campione Roberto una zuppa da 57.500 euro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Colpo grosso a : ecco come è andata oggi alla Ghigliottina. (screenshot video)C'è un nuovo campione a L'Eredità: si tratta di Roberto che oggi si è presentato con un bel biglietto da visita. Andiamo con ordine. La puntata infatti ha avuto diversi colpi di scena, primo fra tutti l'incredibile eliminazione di Marilina Di Gregorio, la campionessa senza portafoglio di ieri 24 gennaio. Leggi anche -> L'Eredità, incredibile Leonardo: Insinna sconvolto, "è la prima volta" Marilina aveva partecipato al programma nel 2013, pur non essendo diventata campionessa. Il suo ritorno non è passato inosservato, ma dopo essere arrivata fino in fondo ieri, fermata solo dalla Ghigliottina, oggi è caduta sulla Rivoluzione francese e sul suo organo di governo, il temibile ...

