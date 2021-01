L’Eredità, Marilina De Gregorio torna dopo 7 anni e conquista tutti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Colpo di scena a : ma nella puntata del 25 cade sulla Rivoluzione francese. (screenshot video)Abbiamo un nuovo concorrente al quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana: si tratta di una donna che viene da Cassino, in provincia di Frosinone. La giovane donna si chiama Marilina De Gregorio e nella puntata del 24 gennaio si è laureata campionessa senza portafoglio. Leggi anche -> L’Eredità, incredibile Leonardo: Insinna sconvolto, “è la prima volta” Per lei non è una novità partecipare a un quiz show e anzi aveva già preso parte alla trasmissione L’Eredità. Infatti, Marilina aveva partecipato al programma nel 2013, pur non essendo diventata campionessa. Il suo ritorno non è passato inosservato. La giovane donna ha conquistato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Colpo di scena a : ma nella puntata del 25 cade sulla Rivoluzione francese. (screenshot video)Abbiamo un nuovo concorrente al quiz show, il più longevo della televisione italiana: si tratta di una donna che viene da Cassino, in provincia di Frosinone. La giovane donna si chiamaDee nella puntata del 24 gennaio si è laureata campionessa senza portafoglio. Leggi anche ->, incredibile Leonardo: Insinna sconvolto, “è la prima volta” Per lei non è una novità partecipare a un quiz show e anzi aveva già preso parte alla trasmissione. Infatti,aveva partecipato al programma nel 2013, pur non essendo diventata campionessa. Il suo ritorno non è passato inosservato. La giovane donna hato ...

miimmo : Mi sa che Marilina ha preso l'eredità di Claudio... Che CULO! Dritta al triello. #leredita #eredita #raiuno #rai1… - federicagis126 : Marilina ha buttato fuori Claudio, l’eredità non ha più senso per me #eredità -

