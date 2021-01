L'ennesimo primo giorno di scuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Valeria Braghieri Cinquanta volte il primo giorno. Che non ha (quasi) niente da invidiare al primo bacio Cinquanta volte il primo giorno. Che non ha (quasi) niente da invidiare al primo bacio. Si rincontrano oggi, in aula, gli studenti delle medie e degli istituti superiori, dopo mesi di adolescenza disarmonica, in differita. Per . È il piccolo, minuscolo risvolto romantico di quest'era infetta e infernale. Per i ragazzi, che avevano ingiustamente imparato a perdersi a vicenda. I corridoi, gli zaini e i passi attutiti dal linoleum: si ricomincia, un'altra volta. Distanziati, disinfettati, imbavagliati, ma si rincontrano. Pronti a far faville con sguardi allenati da mesi di mascherine. Il Covid ha tolto quasi tutto, ma ha dato un sacco di primi giorni di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Valeria Braghieri Cinquanta volte il. Che non ha (quasi) niente da invidiare albacio Cinquanta volte il. Che non ha (quasi) niente da invidiare albacio. Si rincontrano oggi, in aula, gli studenti delle medie e degli istituti superiori, dopo mesi di adolescenza disarmonica, in differita. Per . È il piccolo, minuscolo risvolto romantico di quest'era infetta e infernale. Per i ragazzi, che avevano ingiustamente imparato a perdersi a vicenda. I corridoi, gli zaini e i passi attutiti dal linoleum: si ricomincia, un'altra volta. Distanziati, disinfettati, imbavagliati, ma si rincontrano. Pronti a far faville con sguardi allenati da mesi di mascherine. Il Covid ha tolto quasi tutto, ma ha dato un sacco di primi giorni di ...

Dopo sei vittorie in altrettante gare la Roma cade a Ferrara per mano della Spal. L’allievo Scurto, che con la Primavera di Alberto De Rossi vinse uno Scudetto nel 2005, resta imbattuto in campionato ...

Tom Brady e il Super Bowl: è la riscossa dei quarantenni

Il quarterback amico di Donald Trump ha compiuto l'ennesima impresa della sua leggendaria carriera trascinando la cenerentola Tampa Bay in finale. Da Zoff a Boranga: quando l’età non impedisce di sogn ...

Dopo sei vittorie in altrettante gare la Roma cade a Ferrara per mano della Spal. L'allievo Scurto, che con la Primavera di Alberto De Rossi vinse uno Scudetto nel 2005, resta imbattuto in campionato.

Il quarterback amico di Donald Trump ha compiuto l'ennesima impresa della sua leggendaria carriera trascinando la cenerentola Tampa Bay in finale. Da Zoff a Boranga: quando l'età non impedisce di sognare.