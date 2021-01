Leneatha Reed di Vite al limite | com’è adesso – FOTO

Leggi su ck12

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La storia didialla donna, ecco l’ultimapubblicata su Facebook. (Facebook)Quandosi presentò aalla sua vicenda metteva i brividi. Il racconto della sua situazione era davvero drammatico: “Per 23 anni,ha lavorato come tecnico di farmacia in un ospedale locale. Ora ha una figlia piccola da mantenere, ma è così grassa che è difficile muoversi. Se il dottor Now non può aiutarla a smettere di mangiare, perdere il lavoro potrebbe essere l’ultima delle sue preoccupazioni”. Leggi anche -> Cillas Givens: dopoalè un’altra persona, cosa è ...