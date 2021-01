L’elegante meme della Lega all’annuncio delle dimissioni di Conte

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre Palazzo Chigi annuncia che domani mattina, 26 gennaio, alle 9 sarà convocato il consiglio dei ministri con il quale Giusepperenderà note le suee che – di conseguenza – qualche minuto dopo il presidente del Consiglio dimissionario salirà al Quirinale per conferire con Sergio Mattarella, lamostra con untutta la propria esultanza per la decisione. Una crisi di governo che, dunque, trova uno sbocco non parlamentare e un partito politico che, invece, in un momento particolarmente drammatico e dal sottile equilibrio istituzionale, sceglie la strada di unscomposto, con Giuseppee il suo portavoce Rocco Casalino raffigurati come due mezzobusto in pezzi e raccogliticci, con quello che sembra qualcosa a metà tra un nastro adesivo nero e un filo ...