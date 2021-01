Lego Star Wars: The Skywalker Saga in nuove informazioni tra pianeti e personaggi giocabili (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato annunciato all'E3 2019 e dopo un piccolo rinvio ora sta per arrivare questa primavera. Per l'occasione, il team dietro il gioco ha pubblicato un'intervista tramite Official PlayStation Magazine incentrata sui suoi progressi. Dawn McDiarmid, lead hub designer, ha dichiarato che il tempo di sviluppo aggiuntivo da quando il gioco è stato rinviato lo scorso anno ha permesso al team di "migliorare e perfezionare i sistemi e le funzionalità che avevano bisogno di un qualcosa in più". "Il nostro fantastico team ha fatto tutto il possibile per questo, anche se l'intero studio si è adattato al lavoro da casa" ha affermato. McDiarmid ha continuato a discutere alcune delle nuove funzionalità aggiunte al gioco, come un sistema di missioni più approfondito ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021): Theè stato annunciato all'E3 2019 e dopo un piccolo rinvio ora sta per arrivare questa primavera. Per l'occasione, il team dietro il gioco ha pubblicato un'intervista tramite Official PlayStation Magazine incentrata sui suoi progressi. Dawn McDiarmid, lead hub designer, ha dichiarato che il tempo di sviluppo aggiuntivo da quando il gioco è stato rinviato lo scorso anno ha permesso al team di "migliorare e perfezionare i sistemi e le funzionalità che avevano bisogno di un qualcosa in più". "Il nostro fantastico team ha fatto tutto il possibile per questo, anche se l'intero studio si è adattato al lavoro da casa" ha affermato. McDiarmid ha continuato a discutere alcune dellefunzionalità aggiunte al gioco, come un sistema di missioni più approfondito ...

