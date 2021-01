LEGO Star Wars The Skywalker Saga: 300 i personaggi giocabili (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il roster di LEGO Star Wars The Skywalker Saga fa impallidire l’esercito di Leonida: saranno ben 800 i personaggi, di cui 300 giocabili E noi che (ancora) non siamo neanche arrivati a metà di un roster composto da una settantina di personaggi: cosa pensereste se vi dicessimo che in LEGO Star Wars The Skywalker Saga ce ne saranno 300? Sapevamo già che la struttura open world del gioco ne avrebbe fatto l’esponente più ambizioso della serie, ma non ci aspettavamo davvero che – pur con i “semplici” modelli 3D delle minifigure – avremmo raggiunto una quota simile. La tendenza della serie di rendere giocabili anche i comprimari ha spianato la strada alla ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il roster diThefa impallidire l’esercito di Leonida: saranno ben 800 i, di cui 300E noi che (ancora) non siamo neanche arrivati a metà di un roster composto da una settantina di: cosa pensereste se vi dicessimo che inThece ne saranno 300? Sapevamo già che la struttura open world del gioco ne avrebbe fatto l’esponente più ambizioso della serie, ma non ci aspettavamo davvero che – pur con i “semplici” modelli 3D delle minifigure – avremmo raggiunto una quota simile. La tendenza della serie di rendereanche i comprimari ha spianato la strada alla ...

