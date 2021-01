Leggi razziali | il rabbino capo di Roma risponde alle scuse dei Savoia | “La responsabilità è personale”

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildi, Riccardo Di Segni,a Radio24 sulla questione del perdono, sollevata da Emanuele Filiberto per la firma delleda parte del bisnonno Vittorio Emanuele III. Pur non nominando mai l’erede di casa, Di Segni spiega che nella religione ebraica “c’è un concetto difficile da spiegare, ma che è logico e fondamentale. Il perdono lo deve chiedere la persona che ha commesso la colpa, non posso essere delegato a chiedere il perdono. Come anche il perdono lo deve dare la persona che è stata offesa, non posso perdonare a nome di altri, per danni fatti ad altri anche se questi altri sono i miei genitori, i miei nonni, i miei antenati. Ognuno è responsabile delle azioni personali e ognuno può chiedere e concedere il perdono se c’è ...