Lega Serie A, Paolo Dal Pino resta presidente: “Onorato dalla responsabilità” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Sono Onorato dalla responsabilità e dal ruolo di garanzia che mi avete attribuito e apprezzo che la grande maggioranza dei Club supporti i progetti di rilancio e le riforme su cui abbiamo intensamente lavorato nel 2020“. È questo il contenuto della lettera inviata da Paolo Dal Pino ai 20 presidenti della massima Serie. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Dal Pino resterà dunque presidente della Lega Serie A dopo la concitata rielezione nell’assemblea dello scorso giovedì. “Con unità e volontà riusciremo a rilanciare il nostro calcio e la Serie A su scala globale” ha assicurato il manager milanese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Sonoe dal ruolo di garanzia che mi avete attribuito e apprezzo che la grande maggioranza dei Club supporti i progetti di rilancio e le riforme su cui abbiamo intensamente lavorato nel 2020“. È questo il contenuto della lettera inviata daDalai 20 presidenti della massima. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Dalresterà dunquedellaA dopo la concitata rielezione nell’assemblea dello scorso giovedì. “Con unità e volontà riusciremo a rilanciare il nostro calcio e laA su scala globale” ha assicurato il manager milanese. SportFace.

SerieA : I risultati dell'ultima giornata del girone d'andata! ?? ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - AAlciato : Paolo Dal Pino ha sciolto la riserva. Ha accettato la carica di Presidente della Lega Serie A @SkySport - SerieA : È tutto dalla 18ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ???? Scarica l'App ufficiale di Lega… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #DalPino resta presidente della Lega #SerieA: 'Riusciremo a rilanciare il nostro calcio su scala globale' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Lega serie A, Dal Pino accetta la presidenza: 'Uniti per rilanciare il nostro calcio' -