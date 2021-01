Lega Pro | oggi il Consiglio Direttivo | Dario Mirri nella commissione di riforma dei gironi

Leggi su mediagol

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Palermoè stato inseritodaldellaPro tra i componenti della neocostituitadidei.Insieme a lui, per il girone C, anche il presidente del Monopoli Alessandro Laricchia, oltre a Michael Gandler (Como) e Andrea Bargagna (Pontedera) per il girone A, Augusto Patrignani (Cesena) e Roberto Cesati (Modena) per il girone B. Si tratta del primo incontro dela seguito dell’insediamento, avvenuto lo scorso 12 gennaio nell’Assemblea Elettiva diPro, la sola tra le leghe calcistiche che ha eletto l’intera governance in presenza.Ampia è stata la condivisione rispetto agli obiettivi ...