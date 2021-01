Le "Thelma e Louise" dei social in fuga da giorni tra video e selfie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nino Materi Entrambe minorenni. La mamma della più piccola: "Plagiata dall'amica", nota per episodi di bullismo Quasi la stessa eta: 16 e 17 anni. Un nome quasi identico: Selena la prima, Selene la seconda. Probabilmente quasi uguale anche il cervello: diciamo così, un po' fuori posto. Le due quasi gemelle pare si siano conosciute su TikTok (e dove se no?), il famigerato social «adolescenziale» in questi giorni super citato dai media per ragioni tutt'altro che commendevoli. Il feeling a colpi di post della coppia si è concretizzato lo scorso 14 gennaio, data in cui la scombinata ditta «Selena&Selene» ha deciso di cambiare ragione sociale, passando dal virtuale al concreto con una fuga per l'Italia che da 10 giorni sta tenendo sulle spine i genitori di questa coppia in stile ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nino Materi Entrambe minorenni. La mamma della più piccola: "Plagiata dall'amica", nota per episodi di bullismo Quasi la stessa eta: 16 e 17 anni. Un nome quasi identico: Selena la prima, Selene la seconda. Probabilmente quasi uguale anche il cervello: diciamo così, un po' fuori posto. Le due quasi gemelle pare si siano conosciute su TikTok (e dove se no?), il famigerato«adolescenziale» in questisuper citato dai media per ragioni tutt'altro che commendevoli. Il feeling a colpi di post della coppia si è concretizzato lo scorso 14 gennaio, data in cui la scombinata ditta «Selena&Selene» ha deciso di cambiare ragionee, passando dal virtuale al concreto con unaper l'Italia che da 10sta tenendo sulle spine i genitori di questa coppia in stile ...

