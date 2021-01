Le stanze disadorne del quotidiano

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 26 gennaio 2021) C’è una poesia, oggi in quota maggioritaria, che letteralmente si separa dal corpo vivo dell’esperienza ovvero dalla realtà tridimensionale per avviarsi in un inframondo di esclusivi, e anzi revulsivi, significanti: si tratta della poesia della perfezione, per etimologia, e come tale portatrice di una paradossale cecità. Viceversa si inoltra nella parzialità, per proverbio imperfetta, del mondo vivo la parola che ne deduce ustione, ferita o fisico impedimento: questo è il minoritario della poesia naturaliter materialista di cui Maria Teresa Carbone … Continua L'articolo proviene da il manifesto.