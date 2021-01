Le relazioni difettose – «Ho detto di no al grande amore della mia vita E ora?»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 gennaio 2021) «Hodi no almia». La letteralettrice, la risposta di Ester Viola. Cara Ester, l’ho fatto. Dopo mesi di sofferenza, di estenuanti chat che non portano a nulla, di miliardi di mail e di inviti rifiutati, hodi no alsessualissimo di questa. L’ho sentito dire da te, di non metterci troppo a capire che gli amori tormentati non esistono. Coppia: le 7 basi di una buona unione guarda le foto ...