Le muffole di Bernie Sanders da #BernieSandersMittens a beneficenza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutti voi avrete visto la foto delle muffole di Bernie Sanders, senatore dello Stato del Vermont che si è lasciato ritrarre all’insediamento di Joe Biden con l’aria incupita dal freddo e un paio di buffe muffole QAnon ci marcerà per anni dichiarando che lui è il Patriota Q col Kraken nella giacca…Il celebre scatto ha prima fatto il giro del mondo, diventando materia di buffi memes raccolti nell’hashtag #BernieSandersMittens, “Le muffole di Bernie Sanders”. @BernieSanders did it. He’s made it #BernieSanders #BernieSandersmemes #BernieSandersMittens #Berniesmittens @Queen UK it’s over ... Leggi su bufale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutti voi avrete visto la foto delledi, senatore dello Stato del Vermont che si è lasciato ritrarre all’insediamento di Joe Biden con l’aria incupita dal freddo e un paio di buffeQAnon ci marcerà per anni dichiarando che lui è il Patriota Q col Kraken nella giacca…Il celebre scatto ha prima fatto il giro del mondo, diventando materia di buffi memes raccolti nell’hashtag #Mittens, “Ledi”. @did it. He’s made it #memes #Mittens #smittens @Queen UK it’s over ...

