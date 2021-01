«Le mie foto date in pasto a 100 mila uomini su Telegram. Questa è violenza» – L’intervista (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Non riesco a smettere di tremare. Le mie foto sono state date in pasto a 100 mila uomini che hanno visto in me un oggetto sessuale immeritevole di rispetto per il solo fatto di essere una donna. Mi sono sentita un oggetto, una figurina. Queste persone non mi vedono come una persona ma come un pezzo di carne». A parlare a Open è C. (la chiameremo così nel rispetto della sua privacy, ndr), 18 anni, una ragazza che frequenta il quinto anno delle superiori e che è diventata vittima di «pornografia non consensuale». Le sue foto, infatti, sono finite, senza che lei lo sapesse, in un gruppo Telegram dove vengono condivise altre immagini di ragazze con frasi sessualmente esplicite, anche piuttosto volgari. In quel gruppo un uomo, che ha un nome e un cognome, ha pubblicato le ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Non riesco a smettere di tremare. Le miesono stateina 100che hanno visto in me un oggetto sessuale immeritevole di rispetto per il solo fatto di essere una donna. Mi sono sentita un oggetto, una figurina. Queste persone non mi vedono come una persona ma come un pezzo di carne». A parlare a Open è C. (la chiameremo così nel rispetto della sua privacy, ndr), 18 anni, una ragazza che frequenta il quinto anno delle superiori e che è diventata vittima di «pornografia non consensuale». Le sue, infatti, sono finite, senza che lei lo sapesse, in un gruppodove vengono condivise altre immagini di ragazze con frasi sessualmente esplicite, anche piuttosto volgari. In quel gruppo un uomo, che ha un nome e un cognome, ha pubblicato le ...

