Le mani della mafia sulle aziende in crisi: 13 mila imprese fanno gola ai clan (Di lunedì 25 gennaio 2021) Turismo, ristorazione, alberghi. Settori ormai in ginocchio a causa delle restrizioni che da mesi impediscono agli adetti di lavorare, con milioni e milioni di euro già andati in fumo. Con un futuro che, col passare dei giorni, appare sempre meno roseo, visti i ritardi nel piano di vaccinazione e la scarsa incisività degli aiuti varati dal governo, ampiamente insufficienti. Terreni fertili per quella criminalità organizzata che proprio nei momenti di crisi aumenta i propri investimenti, approfittando della disperazione di famiglie pronte a svendere la propria attività. Secondo l’agenzia di informazioni commerciali e rating Cerved, il quadro italiano è allarmante: quasi 10 mila ristoratori, a causa della pandemia e della conseguente crisi economica, sono attualmente esposti al ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Turismo, ristorazione, alberghi. Settori ormai in ginocchio a causa delle restrizioni che da mesi impediscono agli adetti di lavorare, con milioni e milioni di euro già andati in fumo. Con un futuro che, col passare dei giorni, appare sempre meno roseo, visti i ritardi nel piano di vaccinazione e la scarsa incisività degli aiuti varati dal governo, ampiamente insufficienti. Terreni fertili per quella criminalità organizzata che proprio nei momenti diaumenta i propri investimenti, approfittandodisperazione di famiglie pronte a svendere la propria attività. Secondo l’agenzia di informazioni commerciali e rating Cerved, il quadro italiano è allarmante: quasi 10ristoratori, a causapandemia econseguenteeconomica, sono attualmente esposti al ...

ilriformista : Potrebbe essere #Bonafede il protagonista della #crisidigoverno. E, indubbiamente, se la provocasse, compirebbe for… - VittorioSgarbi : Di Maio: «Non lasceremo gli italiani nelle mani di irresponsabili». Sono le tue, di mani, che non hanno mai lavorat… - mariaederaM5S : L'incendio che presso il deposito Seta sta devastando gran parte della flotta di autobus pubblici di Reggio Emilia… - fabiovalenza : RT @PieroSansonetti: Potrebbe essere #Bonafede il protagonista della #crisidigoverno. E, indubbiamente, se la provocasse, compirebbe forse… - Sgang198 : 'MeDia sErVi dElLa JuVe!' via capiscers frustrati del Twitter antijuve.... Eh sì. ZERO prime pagine sulle proteste… -

Ultime Notizie dalla rete : mani della Le mani della camorra sulla Toscana AGI - Agenzia Italia Le alunne del Montalcini creano il logo per l’emporio solidale argentano

Da: Prof. Alessandra Ferlini, addetta stampa IIS RL Montalcini Le alunne della 3 A SSS del Montalcini creano tre possibili loghi dell’emporio solidale argentano Grande fermento e soddisfazione per la ...

Nereto, botte e minacce alla moglie: marito violento viene spedito in carcere

I carabinieri della stazione di Nereto, sulla scorta di una misura cautelare firmata dal gip Marco Procaccini (titolare dell'inchiesta è il pm Enrica Medori) ...

Da: Prof. Alessandra Ferlini, addetta stampa IIS RL Montalcini Le alunne della 3 A SSS del Montalcini creano tre possibili loghi dell’emporio solidale argentano Grande fermento e soddisfazione per la ...I carabinieri della stazione di Nereto, sulla scorta di una misura cautelare firmata dal gip Marco Procaccini (titolare dell'inchiesta è il pm Enrica Medori) ...