Le Grandi opere Pubbliche | come la gallina dalle uova d’oro

(Di lunedì 25 gennaio 2021) di Domenico Armillei in collaborazione con un ex Commissario Straordinario per leG.G. L’Italia, per far ripartire il futuro, ha bisogno di investimenti nelle infrastrutture utili a rendere più moderno il Paese, più vivibile e sostenibile. I ritardi delledel Paese, troppo spesso frutto sono di corruzione e opacità. Serve una rinnovata programmazione, e indipendenti analisi costi benefici.Ma per sradicare i soliti ritardi delle, occorre cambiare in modo radicale il sistema che governa appalti e lavori. Ormai da decenni tutti sanno che levengono aggiudicate da imprese con ribassi fino al 40%, ma non perché sono brave a risparmiare ma perché, ormai è consolidata la prassi che appena si iniziano i ...