Le Borse vedono rosso dopo i ritardi sui vaccini. Piazza Affari (-1,6%) attende esito crisi governo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ai mercati non bastano il maxi-piano di Biden e i record del Nasdaq grazie alle previsioni sui conti record delle Big Tech. In Italia tiene banco il terremoto politico, mentre in Germania l'indice Ifo scende più delle previsioni a gennaio. Spread “vigile” a 122 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ai mercati non bastano il maxi-piano di Biden e i record del Nasdaq grazie alle previsioni sui conti record delle Big Tech. In Italia tiene banco il terremoto politico, mentre in Germania l'indice Ifo scende più delle previsioni a gennaio. Spread “vigile” a 122 punti

lamonaca76 : Le Borse vedono rosso dopo i ritardi sui vaccini. Piazza Affari (-1,6%) attende esito crisi governo @sole24ore - baumanstyle : RT @alekomtrikru_: rosalinda ha appena detto: “quelli che ci vedono a casa dicono ‘ma queste so impazzite’” eh amo che ca??????o devo pensar… - alekomtrikru_ : rosalinda ha appena detto: “quelli che ci vedono a casa dicono ‘ma queste so impazzite’” eh amo che ca??????o devo p… - giovane_albert : @Minimaki È come al solito finita che mi si è chiusa la vena - giovane_albert : Quindi il problema della Minetti era che non si vestiva di nero? -

Ultime Notizie dalla rete : Borse vedono Le Borse vedono rosso dopo i ritardi sui vaccini. Piazza Affari (-1,6%) attende esito crisi governo Il Sole 24 ORE Sulle borse torna l'incubo Covid. Perdite in Europa e in Usa - MilanoFinanza.it

Leggere perdite per i prezzi del petrolio: il Brent è scambiato a 55 dollari al barile (-0,11%), mentre il Wti a 52 dollari (-0,11%). La Germania oggi ha guidato i cali, che in Europa si sono concentr ...

SPY FINANZA/ Il vero grande reset delle onnipotenti Banche centrali

Che piaccia o meno, il grande reset è già in atto. Ed è ovunque. A Palazzo Chigi come a Piazza Affari. Basta volerlo vedere ...

Leggere perdite per i prezzi del petrolio: il Brent è scambiato a 55 dollari al barile (-0,11%), mentre il Wti a 52 dollari (-0,11%). La Germania oggi ha guidato i cali, che in Europa si sono concentr ...Che piaccia o meno, il grande reset è già in atto. Ed è ovunque. A Palazzo Chigi come a Piazza Affari. Basta volerlo vedere ...