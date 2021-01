Le altalene rosa al confine tra Messico e USA: il progetto dell’anno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre il neopresidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha dichiarato, nel suo primo giorno in carica, che porrà fine alla realizzazione del muro anti-migranti al confine tra Messico e USA, il progetto delle altalene che consentono alle persone di interagire proprio attraverso il confine ha ottenuto il premio Beazley Design of the Year 2020 dal Design Museum di Londra. “È fantastico vedere un progetto che è seriamente giocoso e scherzosamente serio come vincitore del nostro premio Beazley Designs of the Year per il 2020” ha dichiarato Tim Marlow, amministratore delegato e direttore del Design Museum. La notizia che il Teeter Totter Wall ha ottenuto tale premio arriva nel momento migliore. Anche conosciuto come “muro della vergogna”, il muro messicano o muro di Tijuana, una ... Leggi su newsagent (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre il neopresidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha dichiarato, nel suo primo giorno in carica, che porrà fine alla realizzazione del muro anti-migranti altrae USA, ildelleche consentono alle persone di interagire proprio attraverso ilha ottenuto il premio Beazley Design of the Year 2020 dal Design Museum di Londra. “È fantastico vedere unche è seriamente giocoso e scherzosamente serio come vincitore del nostro premio Beazley Designs of the Year per il 2020” ha dichiarato Tim Marlow, amministratore delegato e direttore del Design Museum. La notizia che il Teeter Totter Wall ha ottenuto tale premio arriva nel momento migliore. Anche conosciuto come “muro della vergogna”, il muro messicano o muro di Tijuana, una ...

Usa-Messico, altalene rosa per "volare" oltre il Muro

