Le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021, chi sarà sul palco con Amadeus (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono state annunciate le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021: 10 donne saranno sul palco con Amadeus e condivideranno con lui la presentazione di una delle serate della kermesse canora. Non solo Georgina Rodriguez, Alice Campello ed Elodie Di Patrizi, i cui nomi erano già emersi negli scorsi giorni. Tra le altre 7 donne co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 spunto i nomi di Vanessa Incontrada e di Diletta Leotta. Ci saranno poi Miriam Leone, Matilda De Angelis e Mariacarla Boscono ma anche Matilde Gioli e Giovanna Civitillo. Sanremo 2021 dà spazio alle donne che sul palco non si limiteranno ad un ruolo di vallette del presentatore ma si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono state annunciate le 10 co-deldi: 10 donne saranno sulcone condivideranno con lui la presentazione di una delle serate della kermesse canora. Non solo Georgina Rodriguez, Alice Campello ed Elodie Di Patrizi, i cui nomi erano già emersi negli scorsi giorni. Tra le altre 7 donne co-deldispunto i nomi di Vanessa Incontrada e di Diletta Leotta. Ci saranno poi Miriam Leone, Matilda De Angelis e Mariacarla Boscono ma anche Matilde Gioli e Giovanna Civitillo.dà spazio alle donne che sulnon si limiteranno ad un ruolo di vallette del presentatore ma si ...

