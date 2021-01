Lazio, superati i 143mila vaccini somministrati (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – Le vaccinazioni somministrate nel Lazio hanno superato quota 143mila. Le dosi somministrate finora sono esattamente 143.009, di cui 87.664 alle donne e 55.345 agli uomini. Di queste, 15.486 hanno riguardato il territorio dell’Asl Roma 1, in testa alle vaccinazioni effettuate, seguita dall’Asl Roma 2 (13.465), dall’Asl Roma 6 (11.991), dall’Asl Roma 5 (11.400), dall’Asl Roma 3 (8.909) e dall’Asl Roma 4 (7.473). Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, al primo posto di questa particolare classifica si piazza l’Asl di Frosinone con 11.568 dosi somministrate, seguita dall’Asl di Latina (7.730), dall’Asl di Viterbo (7.425) e dall’Asl di Rieti (3.730). Per quanto riguarda gli ospedali, invece, nei primi tre posti si piazzano il Policlinico Umberto I (6.558), il policlinico Gemelli (6.503) e il San Camillo Forlanini (5.911). Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – Le vaccinazioni somministrate nelhanno superato quota. Le dosi somministrate finora sono esattamente 143.009, di cui 87.664 alle donne e 55.345 agli uomini. Di queste, 15.486 hanno riguardato il territorio dell’Asl Roma 1, in testa alle vaccinazioni effettuate, seguita dall’Asl Roma 2 (13.465), dall’Asl Roma 6 (11.991), dall’Asl Roma 5 (11.400), dall’Asl Roma 3 (8.909) e dall’Asl Roma 4 (7.473). Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, al primo posto di questa particolare classifica si piazza l’Asl di Frosinone con 11.568 dosi somministrate, seguita dall’Asl di Latina (7.730), dall’Asl di Viterbo (7.425) e dall’Asl di Rieti (3.730). Per quanto riguarda gli ospedali, invece, nei primi tre posti si piazzano il Policlinico Umberto I (6.558), il policlinico Gemelli (6.503) e il San Camillo Forlanini (5.911).

Tuscania: Grottazzolina non sbaglia nulla, Tuscania battuta in tre set 0/3

Una Maury's Com Cavi Tuscania troppo nervosa è costretta a interrompere la striscia positiva da una Videx Grottazzolina apparsa ordinata e più determinata soprattutto nei momenti decisivi del match. A ...

Una Maury's Com Cavi Tuscania troppo nervosa è costretta a interrompere la striscia positiva da una Videx Grottazzolina apparsa ordinata e più determinata soprattutto nei momenti decisivi del match. A ...