Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May: «I record sono fatti per essere battuti. Sono pronta» (Di lunedì 25 gennaio 2021) CLarissa senza “c”. Sul suo profilo Instagram Larissa Iapichino si presenta così davanti ai suoi 33mila follower. Giocando, ironicamente, su quella “c” toscana che cerca di nascondere quando parla, ma che invece descrive senza ambiguità la sua origine. «Sono nata a Firenze, Sono sempre vissuta nella mia città e tifo per la Fiorentina. Poi, sì, spesso mi sento inglese, anche se la famiglia di mia madre è di origine giamaicana. In ogni caso penso di sentirle tutte queste anime diverse dentro di me». Studentessa, atleta, ma anche millennial Larissa Iapichino, 18 anni, si presenta pure così quando la incontriamo. Con questa sequenza. Quasi a volersi distanziare dalla storia sportiva di famiglia («perché io ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Csenza “c”. Sul suo profilo Instagramsi presenta così davanti ai suoi 33mila follower. Giocando, ironicamente, su quella “c” toscana che cerca di nascondere quando parla, ma che invece descrive senza ambiguità la sua origine. «nata a Firenze,sempre vissuta nella mia città e tifo per la Fiorentina. Poi, sì, spesso mi sento inglese, anche se la famiglia di mia madre è di origine giamaicana. In ogni caso penso di sentirle tutte queste anime diverse dentro di me». Studentessa, atleta, ma anche millennial, 18 anni, si presenta pure così quando la incontriamo. Con questa sequenza. Quasi a volersi distanziare dalla storia sportiva di famiglia («perché io ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Larissa #Iapichino, un salto nella moda: è il volto di #Valentino - Gazzetta_it : Larissa #Iapichino, un salto nella moda: è il volto di #Valentino - statodelsud : Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May posa per Red Valentino - Pino__Merola : Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May posa per Red Valentino - WondernetMag : REDValentino sceglie come volto della collezione SS21 l’atleta @lariapichino -