Lanzafame torna a casa? “Sto cercando nuove sfide | anche in Italia…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo aver girato a lungo in Europa, Davidepotrebbere in Italia per iniziare una nuova avventura nel mondo del pallone. L'attaccante italiano classe '87 ha risolto il proprio contratto con l'Adana Demirspor, club di seconda divisione turca, ed è rientrato nel nostro Paese in attesa del progetto giusto per ripartire. Intervistato da TMW, il calciatore ha ammesso che potrebbe pensare di ripartire proprio dal calcio italiano purché si tratti di un ambiente serio con un progetto chiaro.puòre in Italiacaption id="attachment 1042293" align="alignnone" width="512" Davide(instagram)/caption"Ho risolto il contratto che mi legava all'Adana Demirspor per dei problemi personali e adesso sono rientrato in Italia. Mi sto guardando intorno, ho già avuto diverse richieste ...