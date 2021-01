Lampard commenta l’esonero | “Sono deluso | il Chelsea è stato una parte importante della mia vita”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Franknon è più l’allenatore del. Poche ore dopo l’annuncio del club londinese, il tecnico ha lasciato questo messaggio su Instagram: “Èun enorme privilegio e un onore guidare il, un club che èunamiaper così tanto tempo. In primo luogo, vorrei ringraziare i tifosi per l’incredibile supporto che ho ricevuto negli ultimi 18 mesi. Spero che sappiano cosa significhi per me. Quando ho assunto questo ruolo, conoscevo le sfide che si prospettavano in un momento difficile.orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto eorgoglioso dei giocatori dell’Academy cheentrati nella prima squadra e si ...