La verità tra Fabrizio Corona e Asia Argento la racconta l’attrice a Storie Italiane (Foto) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa c’è tra Asia Argento e Fabrizio Corona? Una trovata pubblicitaria o un ritorno di fiamma? Niente di tutto questo, lo spiega l’attrice e regista ospite oggi a Storie Italiane. Le Foto di Asia e Corona apparse sui rispettivi profili social proprio quando lei presentava il suo libro, l’autobiografia in cui racconta l’infanzia, le botte, le violenze. Non era finita benissimo per la coppia, ricordiamo una storia durata il tempo di qualche apparizione sui giornali, tutto bruciato in pochi giorni e pensavamo non si rivolgessero più nemmeno la parola e invece si scopre altro. Asia Argento è molto affezionata alla famiglia di Fabrizio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa c’è tra? Una trovata pubblicitaria o un ritorno di fiamma? Niente di tutto questo, lo spiegae regista ospite oggi a. Lediapparse sui rispettivi profili social proprio quando lei presentava il suo libro, l’autobiografia in cuil’infanzia, le botte, le violenze. Non era finita benissimo per la coppia, ricordiamo una storia durata il tempo di qualche apparizione sui giornali, tutto bruciato in pochi giorni e pensavamo non si rivolgessero più nemmeno la parola e invece si scopre altro.è molto affezionata alla famiglia di...

fattoquotidiano : Giulio Regeni, tra depistaggi e tentativi di oblio: cinque anni dopo c’è un pezzo di verità grazie all’attenzione d… - RaiCultura : 'La verità non può non vedere l'errore e quindi il contrasto tra sé e l'errore, mentre l'errore non si vede come er… - NaplesThe : RT @RaiCultura: 'La verità non può non vedere l'errore e quindi il contrasto tra sé e l'errore, mentre l'errore non si vede come errore'. E… - affari_politici : 'Sui social è vietato l’ingresso ai minori di 14 anni. Ma l’84% dei ragazzi tra i 10 e i 14 ha un profilo social, n… - ZenatiDavide : Caso Regeni, il monito di Mattarella: “L’Egitto dia adeguata risposta per la verità”: «L'azione della Procura della… -

Ultime Notizie dalla rete : verità tra Stefano Casanova, l'enfant prodige dell'edilizia italiana “Ecco la verità sui bonus contro la crisi economica e climatica” Fortune Italia