La truffa del Supermercato | ecco cosa succede

Leggi su android-news.eu

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Purtroppo è ritornata ladel, quella che era già stata messa in azione da malfattori nel marzo dello scorso anno. Vista la continua crisi economica da cui sono avvolte tantissime famiglie italiane, i malfattori sono ritornati a sfruttare la debolezza di queste ultime inviando su Whatsapp messaggi di buoni spesa da spendere nei supermercati per la cifra di 200 euro. Come funziona ladelLo stile di questaè molto simile a tutte quelle che girano sulle chat. Ai malcapitati arriva un messaggio che invita a cliccare su un link per poter accedere al bonus di 200 euro per la spesa. Cliccando sullo stesso link i malcapitati vengono indirizzati ad un sito web dove si leggerà un messaggio con questa dicitura: “L’Italia è il paese più colpito in Europa al giorno ...