La supremazia nello spazio | la nuova minaccia della Cina agli Usa

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Latecnologica nei sistemi d'arma orbitali degli Stati Uniti è a rischio. E a minarne le fondamenta è, ancora una volta, la, che ha iniziato la sua corsa alle armi antisatellite appena 15 anni fa. Ma oggi, sottolinea il New York Times, il 'Dragone' è già in grado dire la 'flotta' orbitale che ha dato per anni alle forze armate degli Stati Uniti un grande vantaggio tecnologico sul resto del mondo. Armi avanzate dispiegate nelle basi militari cinesi, infatti, possono lanciare testate in grado di distruggere i satelliti e sparare raggi laser che hanno un potenziale per accecare schiere di sensori, anche i più sofisticati. Secondo gli esperti, gli attacchi informatici cinesi possono, almeno in teoria, impedire al Pentagono di entrare in contatto con le flotte di satelliti che tracciano i movimenti nemici, ...