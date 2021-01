La strage di bambini: trovato impiccato nella sua cameretta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ennesima tragedia che riguarda un bambino trovato morto. Il piccolo trovato impiccato dai suoi genitori. Partite le indagini. Ennesima tragedia con protagonista un bambino di soli 9 anni. I genitori lo hanno trovato impiccato nella sua cameretta. E’ successo a Bari, nel quartiere San Girolamo. La prima ipotesi è quella del suicidio ma non è da escludere altre piste che portano alle ormai tristemente note sfide social. Troppi casi negli ultimi mesi e la triste possibilità che anche in questo caso possano entrarci i terribili vortici dei social network. Oscure piaghe all’interno di contesti apparentemente innocui. Il pm di turno Angela Maria Morea, ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici presenti nella casa del ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ennesima tragedia che riguarda un bambinomorto. Il piccolodai suoi genitori. Partite le indagini. Ennesima tragedia con protagonista un bambino di soli 9 anni. I genitori lo hannosua. E’ successo a Bari, nel quartiere San Girolamo. La prima ipotesi è quella del suicidio ma non è da escludere altre piste che portano alle ormai tristemente note sfide social. Troppi casi negli ultimi mesi e la triste possibilità che anche in questo caso possano entrarci i terribili vortici dei social network. Oscure piaghe all’interno di contesti apparentemente innocui. Il pm di turno Angela Maria Morea, ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici presenticasa del ...

