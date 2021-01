La sciatrice Marta Bassino | «Sono caduta | mi sono rialzata E adesso mi gioco i Mondiali» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra lo slalom gigante e l’Italia c’è un legame speciale che è difficile non notare. Gara simbolo per eccellenza del circo bianco, lo è anche per i colori azzurri. Dagli anni di Thöni e Gros, a quelli di Tomba prima e Compagnoni poi, in gigante l’Italia ha sempre alzato la mano e detto “presente”. Lo ha fatto anche lo scorso anno con la doppia vittoria di Federica Brignone in Coppa del Mondo, sia in gigante che nella classifica generale, e quest’anno, a dominare la specialità simbolo dello sci c’è una 24enne., arrivata alla sua quinta vittoria in carriera, e quarta stagionale, è solidamente in cima alla classifica di gigante, seguita al terzo posto dalla compagna di squadra, Brignone. La cuneese si gode anche un quarto posto in quella generale. La svolta per l’ex enfant prodige italiana era arrivata il 30 novembre 2019 quando nella ...