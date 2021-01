La proposta del sottosegretario Zampa: “Vietare lo smartphone ai bambini” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo il sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa occorre regolamentare l’accesso agli smartphone dei bambini, fissando limiti precisi. (Facebook)Il caso della bambina di 10 anni morta a Palermo partecipando a una challenge in voga su TikTok ha aperto il dibattito sui pericoli dei social per i più piccoli. Per evitare che si verifichino in futuro altre tragedie simili, si cercano soluzioni che possano salvaguardare la sicurezza dei bambini. Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, intervistata da Il Giorno, ha espresso il suo pensiero in merito a nuove eventuali regole da istituire per la prevenzione. “Serve subito un tavolo guidato dalla presidenza del Consiglio – ha sottolineato – che coinvolga la garante nazionale dell’infanzia, il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo ildi Stato alla Salute Sandraoccorre regolamentare l’accesso aglidei, fissando limiti precisi. (Facebook)Il caso della bambina di 10 anni morta a Palermo partecipando a una challenge in voga su TikTok ha aperto il dibattito sui pericoli dei social per i più piccoli. Per evitare che si verifichino in futuro altre tragedie simili, si cercano soluzioni che possano salvaguardare la sicurezza dei. Ilalla Salute Sandra, intervistata da Il Giorno, ha espresso il suo pensiero in merito a nuove eventuali regole da istituire per la prevenzione. “Serve subito un tavolo guidato dalla presidenza del Consiglio – ha sottolineato – che coinvolga la garante nazionale dell’infanzia, il ...

