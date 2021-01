La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte di Luca Ventre | è giallo internazionale

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nostro connazionale morto in circostanze misteriose in Uruguay. Un vero e proprio. È la storia di, 35 anni, morto il 1 gennaio dopo essersi introdotto all’interno dell’ambasciata italiana a Montevideo.aveva scavalcato il cancello nel tentativo di parlare con un diplomatico per essere rimpatriato in Italia. All’inizio si era parlato di un malore, tuttavia le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano due agenti bloccarlo e immobilizzarlo a terra per almeno 14 minuti. Poi il connazionale è stato portato via a peso morto, preso dalle ascelle, in ospedale. La mamma Palma Roseti e tutti i suoi cari sono di Senise (Potenza). Lì sono sepolti i nonni e vivono gli zii e i cugini. Il padre, Carmine, lavora in Uruguay. La vicenda ha già ...