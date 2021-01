La nuova sede Cia Agricoltori Italiani di Castellaneta tra storia e futuro

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 25 gennaio 2021). Da oggi (lunedì 25 gennaio) la Cia –Area Due Mari di(TA) cambia. Quella diè una delle sedi storiche della CIA fra le più importanti, per numero di associati e di attività svolte; gli uffici sono stati, infatti, trasferiti presso un palazzo storico del 1911 da poco ristrutturato, ubicato in via Roma nr. 46/48 nel centro cittadino di. Presso lagli operatori della CIA continueranno ad offrire in un ambiente più ampio, confortevole e tecnologicamente avanzato, i servizi alle imprese agricole e ai cittadini, come il servizio CAA Centro di Assistenza Agricola (fascicolo aziendale, pac, uma, domande PSR), il servizio Consulenza del lavoro ...