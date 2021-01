La memoria dolente del campo di Arbe. Una storia italiana

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ildi concentramento per internati civili di(oggi Rab, in Croazia), voluto e gestito dal Regio esercito italiano tra il luglio ’42 e l’8 settembre ’43, è stato il peggior luogo di internamento italiano della Seconda guerra mondiale. In soli 15 mesi, si stima che nelsiano morte per fame, freddo e malattie circa 1000-1400 persone, tra cui 163 bambini. Complessivamente, per ilsarebbero passate almeno 10 mila persone. INTERNATI dagli italiani, in quanto partigiani, parenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.