La Gregoraci a Dubai, ma non in vacanza. I motivi sono tutt'altri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci sembra aver ottenuto davvero grande successo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Anche se l'ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di lasciare la casa più spiata d'Italia, le voci e le indiscrezioni su di lei non sembrano fermarsi mai. Elisabetta è continuamente nominata e tutto ciò che fa ha una risonanza incredibile. Elisabetta a Dubai Sia nella puntata del 4 gennaio che nell'ultima, la bella Elisabetta non era presente in studio; la donna, infatti, si trovava a Dubai assieme all'adorato Nathan Falco. Le indiscrezioni sul suo ritorno negli Emirati Arabi sono state diverse; molti parlano di un possibile ritorno di fiamma con Flavio Briatore, altri hanno pensato che volesse solo staccare la spina un po' e riposare. Visualizza questo post su ...

