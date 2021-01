La Germania compra i monoclonali di Latina: 400 milioni per garantire le cure anticorpali. L’Italia? E’ ferma al “bando per lo studio” (Di lunedì 25 gennaio 2021) I monoclonali prodotti in Italia da oggi finiscono in Germania, partendo sempre da Latina. Il ministro tedesco della Salute Jens Spahn domenica ha fatto sapere che il governo di Angela Merkel ha acquistato 200mila dosi di anticorpi monoclonali che saranno negli ospedali universitari tedeschi a partire da questa settimana, senza aspettare l’autorizzazione dell’Ema. Berlino ha investito 400 milioni di euro per accaparrarsi sia il Casirivimab /Imdevimab della Regeneron che il Bamlanivimab della Eli Lilly, gli unici due trattamenti autorizzati al mondo per la cura del Covid. La decisione ha a che fare anche coi ritardi sulle forniture di vaccini perché – ha spiegato lo stesso Spahn alla Bild – “gli anticorpi neutralizzanti funzionano come una vaccinazione passiva, e sono particolarmente indicati per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Iprodotti in Italia da oggi finiscono in, partendo sempre da. Il ministro tedesco della Salute Jens Spahn domenica ha fatto sapere che il governo di Angela Merkel ha acquistato 200mila dosi di anticorpiche saranno negli ospedali universitari tedeschi a partire da questa settimana, senza aspettare l’autorizzazione dell’Ema. Berlino ha investito 400di euro per accaparrarsi sia il Casirivimab /Imdevimab della Regeneron che il Bamlanivimab della Eli Lilly, gli unici due trattamenti autorizzati al mondo per la cura del Covid. La decisione ha a che fare anche coi ritardi sulle forniture di vaccini perché – ha spiegato lo stesso Spahn alla Bild – “gli anticorpi neutralizzanti funzionano come una vaccinazione passiva, e sono particolarmente indicati per ...

Se ne sta parlando molto negli ultimi giorni, soprattutto per l'iniziativa della Germania, ma non solo. La cura a base di anticorpi monoclonali potrebbe ...

Arriva la cura monoclonale, Germania prima in Europa

